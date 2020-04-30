У дельфина Норда из татарстанского дельфинария появился опекун

У одного из десяти обитателей дельфинария в Набережных Челнах (Татарстан) появился опекун.

"Одна из компаний решила оформить опекунство над дельфином Нордом. Это большая поддержка. Сумма, которую выделила компания, достаточно для того, чтобы можно было прокормить питомцев в течение 2-3 недель",— сообщил директор филиала анапского дельфинария в Набережных Челнах Марсель Зарипов.

Бизнесмены помогут животным

Он отметил, что представители бизнеса Татарстана, узнав о тяжелом положении, в котором сейчас находятся шесть дельфинов и четыре морских котика, захотели помочь животным. Ранее животным помог автомобильный завод, который приобрел в дельфинарии 700 билетов с открытой датой и перечислил деньги.

Ранее сообщалось, что обитателям дельфинария в Набережных Челнах сейчас приходится трудно, так как компания в настоящее время не может работать. В связи с этим дельфинарию пришлось просить поставить рыбу для животных в долг.

Тогда директор дельфинария сообщил, что в данной ситуации может помочь оформление опекунства над животными, а также программы льготного кредитования бизнеса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, стоит ли закрывать дельфинарии в России?