Власти Германии выделят музеям 10 млн евро в качестве помощи

Власти Германии выделят музеям 10 млн евро в виде помощи в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Наши учреждения культуры и их посетители с нетерпением ждут их открытия после снятия всех ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Музеи под эгидой Союза музеев разработали очень эффективные и ответственные предложения по поводу того, как можно объединить музейный доступ и охрану здоровья. Они активно готовятся продолжить работу. Мы планируем поддержать их", — сообщили в министерстве культуры Германии.

Средства будут направлены в первую очередь "маленьким и средним культурным учреждениям Германии". Это поможет им быстрее подготовиться к открытию после снятия всех действующих ограничений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кострома — самый "музейный" город Золотого кольца. В Костроме функционируют 39 музеев, 29 из них — частные. В Ярославле, который является "столицей Золотого кольца", — всего 29 музеев.