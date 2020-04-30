Европейские туристы начали массово собираться в Россию

Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди жителей 27 стран Европы, в результате которого выяснилось, что европейские туристы планируют посетить Россию в 2020–2021 году.

"Две трети респондентов ранее не были в России, другие уже посещали нашу страну. В основном это жители постсоветского пространства, самыми редкими гостями (22%) оказались туристы с юга и запада Европы", — сообщили эксперты.

Чаще всего в Россию приезжают жители постсоветских и восточноевропейских стран, а вот жители Западной Европы в России бывают редко.

Большинство туристов довольны поездкой в Россию. Но были и те, у кого возникли проблемы во время поездок по стране.

Какие проблемы возникали у туристов в России?

10% европейцев столкнулись с языковым барьером;

15% пожаловались на негостеприимное отношение;

37% остались недовольны неразвитой инфраструктурой и транспортной системой;

14% считают, что Россия небезопасная страна для отдыха.

Некоторые иностранцы не хотят больше приезжать в Россию

Основными причинами для отказа от поездок в Россию стали: