Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос среди жителей 27 стран Европы, в результате которого выяснилось, что европейские туристы планируют посетить Россию в 2020–2021 году.
"Две трети респондентов ранее не были в России, другие уже посещали нашу страну. В основном это жители постсоветского пространства, самыми редкими гостями (22%) оказались туристы с юга и запада Европы", — сообщили эксперты.
Чаще всего в Россию приезжают жители постсоветских и восточноевропейских стран, а вот жители Западной Европы в России бывают редко.
Большинство туристов довольны поездкой в Россию. Но были и те, у кого возникли проблемы во время поездок по стране.
Основными причинами для отказа от поездок в Россию стали:
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.