Министра культуры и туризма Калмыкии уволили за кумовство

Министра культуры и туризма Калмыкии сняли с должности за то, что он трудоустроил свою племянницу в министерство и даже объявил ей благодарность.

Об этом сообщила прокуратура Калмыкии.

"В сентябре прошлого года министр культуры и туризма Хонгор Бадмаевич Эльбиков устроил свою близкую родственницу на должность ведущего специалиста своего министерства. Через три месяца ей была объявлена благодарность министерства за добросовестную и плодотворную работу", — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что при назначении на должность Эльбиков представил неполную информацию и скрыл, что он является братом отца указанной родственницы.

В связи с выявленным прокуратурой нарушением закона, а также материалов служебного разбирательства, министра по культуре и туризму уволили освободили от занимаемой должности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калмыкии режим самоизоляции продлен до 11 мая. На сайте ведомства Калмыкии опубликован соответствующий указ главы республики Бату Хасикова.