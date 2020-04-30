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Источник Правда.Ру

Пляж курорта "Роза Хутор" отмечен Голубым флагом FEE

Туризм

Пляж курорта "Роза Хутор" в Имеретинской долине вновь удостоен экологического сертификата качества — Голубого флага. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которым она с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Экосертификаты в этом году получат 23 российских пляжа, один из которых принадлежит курорту "Роза Хутор". Об этом было объявлено после заседания международного жюри программы "Голубой флаг" в Копенгагене (Дания).

Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Его можно получить только на текущий сезон и далее это право нужно ежегодно подтверждать. Пляж, над которым развевается Голубой флаг, гарантирует отдыхающим свободный доступ (услуги могут быть платными), чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта.

В этом году список сочинских пляжей, обладающих сертификатом экологической безопасности стал существенно шире — теперь их 21 (в сезоне 2019 их было всего 13). Пляж курорта "Роза Хутор", расположенный в Имеретинской долине, получает Голубой флаг FEE уже в третий раз.

  • Для туристов, проживающих в отелях курорта, в летний период организуется регулярный трансфер.
  • Пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха, здесь есть лежаки, зонты, полотенца и удобные раздевалки.
  • Гостей развлекают аниматоры, организуются различные водные аттракционы, работает понтон, можно позаниматься сап-серфингом, дайвингом и тп.
  • На берегу проводятся занятия танцами или йогой.

Как информирует администрация г. Сочи в этом году обладатели Голубых флагов получат свои награды уже после снятия всех ограничительных мер. Деятельность курорта "Роза Хутор" также временно приостановлена — до 1 июня (во исполнение поручения Правительства РФ и постановления Администрации Краснодарского края от 26.03. 2020).

Темы пляж сочи награда экология курорты россии курорт роза хутор краснодарский край
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