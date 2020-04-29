Жители Китая начали путешествовать внутри страны

Крупнейший китайский туроператор Ctrip считает, что у туриндустрии есть перспективы несмотря на влияние пандемии. В Ctrip считают, что жители Китая будут проявлять интерес к внутреннему туризму.

Пятого марта туроператор вместе с другими предприятиями туристической индустрии запустили план V ("Победа"). Цель — восстановление туристического сектора.

"Мы уверены, что туристический сектор восстановится несмотря на краткосрочное влияние эпидемии, которое будет довольно значительным. Уже отмечается интерес к поездкам по стране в составе маленьких тургрупп", — заявили в компании.

Также сообщается, что в настоящее время в Китае уже открылись более 1600 популярных туристических мест и более 40% туристических достопримечательностей уровня 5А.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в китайском городе Ухане, который в декабре стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, 29 апреля планируют открыть для туристов все достопримечательности, причем — по всей провинции Хубэй.