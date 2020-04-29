"Хохломская роспись" сможет рассчитывать на поддержку государства

Два крупных предприятия народных художественных промыслов Нижегородской области включили в федеральный перечень системообразующих предприятий, которые смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства в период пандемии. К числу таких предприятий относятся АО "Хохломская роспись" и "Павловский завод художественных металлоизделий имени Кирова".

"Это очень важно для региона. Данные предприятия смогут получить льготные займы, чтобы пополнить оборотные средства", — сообщили в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

Когда будет решено, всю отрасль народно-художественных промыслов отнесут к числу наиболее пострадавших от пандемии. Предприятия НХП смогут получить финансовую помощь от государства, чтобы выплатить сотрудникам заработные платы, а также на другие нужды.

Кроме того, 10 предприятий НХП включили в список организаций, которые обеспечивают занятость жителей Нижегородской области.