Магадан представит на конкурс проект будущего этнопарка

В Магадане разработали проект этнопарка.

"С 2 по 12 марта прошло голосование, победителем стал этнопарк культуры и народов Северо-Востока в районе устья реки Дукча. Проект набрал 453 голоса", — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь проект планируют направить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

В парке будут созданы:

пешеходная зона;

выставочная площадка (здесь планируется реализовать элементы стойбищ эвенов);

зона отдыха с беседками;

площадку для проведения ярмарок и мастер-классов.

Кроме того, для любителей спорта будут созданы велодорожка и велотрэк для экстремального катания.Вход в парк будет оформлен в национальном стиле. Рядом с с ним установят памятник медведю. Это животное имеет большое значение для коренных народов Севера.

Этнопарк назовут "Дюкча", что на эвенском означает "стоянка". Участок, где планируется построить этнопарк, расположен на северо-востоке Магадана, на левом берегу устья реки Дукча. Это одна из точек притяжения жителей и гостей города.