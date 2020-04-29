В Магадане разработали проект этнопарка.
"С 2 по 12 марта прошло голосование, победителем стал этнопарк культуры и народов Северо-Востока в районе устья реки Дукча. Проект набрал 453 голоса", — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Теперь проект планируют направить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
Кроме того, для любителей спорта будут созданы велодорожка и велотрэк для экстремального катания.Вход в парк будет оформлен в национальном стиле. Рядом с с ним установят памятник медведю. Это животное имеет большое значение для коренных народов Севера.
Этнопарк назовут "Дюкча", что на эвенском означает "стоянка". Участок, где планируется построить этнопарк, расположен на северо-востоке Магадана, на левом берегу устья реки Дукча. Это одна из точек притяжения жителей и гостей города.
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