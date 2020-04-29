В Улан-Удэ построят семиэтажный четырехзвездочный отель

В Улан-Удэ планируется строительство семиэтажного четырехзвездочного отеля на 250 номеров. Имя инвестора, который собирается реализовать данный проект, пока не раскрывается.

Вопросы реализации данного проекта обсудили в ходе встречи полномочного представителя правительства Бурятии при президенте России Антона Виноградова с инвестором.

"Инвестор подготовил схему расположения и поэтапный план отеля. Четырехзвездочный отель будет семиэтажным", — сообщили в пресс-службе полпредства.

Отель будет построен на земельном участке площадью в 6 тыс. кв.м. Инвестор рассчитывает на успешную реализацию проекта, так как прогнозируется рост спроса на внутренний туризм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве на Ленинском проспекте построят гостиницу. Проект уже согласован в столичном комитете архитектуры. Общая площадь здания будет составлять 33 тыс. кв. м. Особенностью здания новой гостиницы будет контрастный и геометричный фасад.