В Дубае возобновил работу знаменитый Золотой рынок

В эмирате Дубай снова начал работать Золотой рынок, который очень любят посещать туристы. Об этом сообщили арабские СМИ.

Также разрешено работать магазинам розничной торговли (11:00 до 21:00), оптовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00.

Продавцы обязаны соблюдать санитарные меры и проводить дезинфекцию. К работе могут приступить только 30% магазинов.

Напомним, что в прошлое воскресенье в некоторых районах Дубая стали смягчать ограничительные меры, которые ранее были приняты для борьбы с распространением коронавируса.

Возобновили работу:

кафе;

рестораны;

салоны красоты.

За время пандемии коронавируса в ОАЭ было выявлено более 11,3 тыс. случаев заражения, жертвами заболевания стали 90 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус.

По итогам исследования выдадут справку.

Сейчас такие справки требуют многие страны. Получить же их возможность есть не у всех. Одним из первых такую услугу своим пассажирам начал предоставлять аэропорт Дубая.