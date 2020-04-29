В эмирате Дубай снова начал работать Золотой рынок, который очень любят посещать туристы. Об этом сообщили арабские СМИ.
Также разрешено работать магазинам розничной торговли (11:00 до 21:00), оптовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00.
Продавцы обязаны соблюдать санитарные меры и проводить дезинфекцию. К работе могут приступить только 30% магазинов.
Напомним, что в прошлое воскресенье в некоторых районах Дубая стали смягчать ограничительные меры, которые ранее были приняты для борьбы с распространением коронавируса.
Возобновили работу:
За время пандемии коронавируса в ОАЭ было выявлено более 11,3 тыс. случаев заражения, жертвами заболевания стали 90 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажиров аэропорта Дубая протестируют на коронавирус.
По итогам исследования выдадут справку.
Сейчас такие справки требуют многие страны. Получить же их возможность есть не у всех. Одним из первых такую услугу своим пассажирам начал предоставлять аэропорт Дубая.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.