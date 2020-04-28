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Источник Правда.Ру

Греция начнет выходить из карантина с 4 мая

Туризм » Путешествия

Греция начнет выход из карантина на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Постепенно в Греции будут снимать введенные из-за пандемии коронавируса меры.

4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.

В Греции возобновят работу:

  • магазины небольшое площади;
  • салоны красоты.

Кроме того, планируется снять ограничения на передвижение в пределах административных районов страны.

В июне начнут работать:

  • детские сады;
  • начальные школы;
  • отели;
  • рестораны;
  • торговые центры.

Напомним, что в Греции с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 2534 случая заражения. Жертвами заболевания стали 136 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце мая в Турции запустят внутренний туризм. Территории аэропортов, отели, музеи и рестораны будут реконструированы в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Темы греция коронавирус национальный карантин
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