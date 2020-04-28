Греция начнет выход из карантина на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Постепенно в Греции будут снимать введенные из-за пандемии коронавируса меры.
4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.
В Греции возобновят работу:
Кроме того, планируется снять ограничения на передвижение в пределах административных районов страны.
В июне начнут работать:
Напомним, что в Греции с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 2534 случая заражения. Жертвами заболевания стали 136 человек.
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