Греция начнет выходить из карантина с 4 мая

Греция начнет выход из карантина на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Постепенно в Греции будут снимать введенные из-за пандемии коронавируса меры.

4 мая будут сняты первые ограничения. Окончательно страна выйдет из карантина к середине июня.

В Греции возобновят работу:

магазины небольшое площади;

салоны красоты.

Кроме того, планируется снять ограничения на передвижение в пределах административных районов страны.

В июне начнут работать:

детские сады;

начальные школы;

отели;

рестораны;

торговые центры.

Напомним, что в Греции с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 2534 случая заражения. Жертвами заболевания стали 136 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце мая в Турции запустят внутренний туризм. Территории аэропортов, отели, музеи и рестораны будут реконструированы в соответствии с правилами социального дистанцирования.