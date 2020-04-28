Кострома - самый "музейный" город Золотого кольца

Затишье в сфере туризма, связанное с введением режима самоизоляции, принесло небольшой положительный эффект. Так, вынужденное безделье в сфере турбизнеса как такового способствовало тому, что активисты "Союза городов Золотого кольца" занялись туристической аналитикой, в том числе и "инвентаризацией" туристических объектов.

Кострома — самый "музейный" город

В результате им удалось выяснить, что самый "музейный" город из всех городов Золотого кольца — это Кострома.

В Костроме функционируют 39 музеев, 29 из них — частные. В Ярославле, который является "столицей Золотого кольца", — всего 29 музеев.

На последнем месте по количеству музеев находится Суздаль, в этом городе всего 12 музеев.

Поэтому, когда закончится пандемия коронавируса, Кострома сможет реализовать свой туристический потенциал и улучшить позиции на внутреннем туризме. К тому же россияне решили реже ездить за рубеж и чаще — по своей родной стране.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году в Серпухове откроют пять новых музеев.