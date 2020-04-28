Российские туроператоры планируют организовать для медиков, которые борются с распространением коронавируса, бесплатные поездки по России и за границу. Данную акцию прокомментировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Мы полностью их поддерживаем. Эта акция проходит при нашей поддержке.

Планируется организовать отдых для 50 семей медиков, не человек, а именно семей — 25 из Москвы, 25 — из других регионов.

Но на самом деле нет никаких ограничений по количеству людей. Это поддержка всех работников этой очень тяжелой профессии, которые сейчас оказались на передовой. Туроператор, который проводит акцию, предлагает другим компаниям присоединиться на других направлениях. В сумме это будет отнюдь не 50 семей.

Этот туроператор решил взять 50, другие возьмут 10, третьи — 40.

Государство не принимает участие в этой акции

Это инициатива самого туроператора, греческого Министерства по туризму. Авиакомпания бесплатно предоставляет билеты. Гостиницы сети Bomo предоставляют бесплатное размещение", — сообщила эксперт.