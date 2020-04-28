В Болгарии откроют туристический сезон 1 июля

Туризм в странах Евросоюза и во всем мире находится в тяжелом и беспрецедентном кризисе.

"Сейчас важно, особенно для таких стран, как Болгария, где 12% ВВП занимает туризм, и где работают 11% населения, чтобы каждый продвигал Болгарию как туристическое направление", — заявила министр туризма Болгарии Николина Ангелкова в ходе онлайн встречи министров туризма стран ЕС.

На встрече обсудили вопрос упрощения режима выдачи туристических виз для граждан стран вне Евросоюза.

Ангелкова подчеркнула, что для нее важен каждый человек, который работает в туристическом секторе. Она также отметила, что в Болгарии большое количество возможностей.

"Объединив усилия, мы поможем восстановить туризм", — заявила Николина Ангелкова.

Согласно предварительной информации, подготовка к курортному сезону начнется 15 июня, а с 1 июля начнется активный летний сезон.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце мая в Турции запустят внутренний туризм.