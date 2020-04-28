Российские ученые пришли к выводу, что мониторинг свертывающей системы и правильного подбора антикоагулянтов и их дозы на начальной стадии позволит избежать тяжелых проявлений коронавируса. Данный вывод прокомментировал главный врач Клиники интенсивной терапии АО "Врачи", эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалев.

"Нарушение свертываемости крови возникает при многих инфекциях, в том числе достаточно распространенных. Поэтому в соматической обычной практике в неинфекционных заболеваниях, в акушерстве и гинекологии, при врожденных нарушениях свертываемости, после инфаркта и так далее важно контролировать свертываемость крови. Таких тестов огромное количество. Особенности патогенеза вируса и то, как COVID-19 развивается, в части того, что происходит свертываемость крови, не являются уникальными. Поэтому я бы никаких дополнительных тестов тут не делал. История с воздействием на гемоглобин не подтверждена. Поэтому я бы здесь все-таки отошел от таких скоропалительных выводов.

Сейчас все пытаются что-то разработать. Но в реальности я пока не вижу никаких международных исследований.

Да, действительно, при коронавирусной инфекции есть изменения свертываемости крови, но на этом все заканчивается. Эти нарушения есть при многих инфекциях", — сообщил эксперт.