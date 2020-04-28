В Сочи готовятся к курортному сезону

Крупные туристические объекты продолжают работы по благоустройству и содержанию территорий, подготовке гостиниц, а также по обеспечению инженерной инфраструктуры.

Из-за режима самоизоляции пришлось внести изменения во взаимодействие с сопутствующими сервисами.

"В сложившейся ситуации каждый руководитель организует работу так, чтобы в максимально короткие сроки войти в нормальный режим работы после отмены всех всех ограничений из-за коронавируса", — сообщили в управлении курортов и туризма администрации Сочи.

Летом на курорте будут работать 190 пляжных территорий. В настоящее время на пляжах ведутся ремонтные работы.

Благоустройство городских территорий отчасти проводится за счет средств, полученных от курортного сбора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры уже возобновили бронирование туров в Сочи. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила о том, что с 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона.