Ситуация на туристическом рынке Израиля очень быстро меняется. Власти перешли ко второму этапу смягчения ограничительных мер: разрешено работать магазинам и салонам красоты.
Многие авиакомпании в ближайшее время собираются возобновить авиасообщение с Израилем.
"Air Baltic планировал поставить рейсы с 1 мая, но власти Израиля заявили, что до 16 мая только граждане имеют право на въезд в страну в рамках вывозных мероприятий. Wizz Air, Delta Air, British Airways собираются возобновить полеты уже в начале мая, с 1 июня будут возобновлены полеты Alitalia и Air Canada", — сообщили в компании Luxcar-Israel.
Сегодня правительство Израиля объявило о том, что с 3 мая 2020 года циммеры (небольшие коттеджи для отдыха) будут готовы принимать гостей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты. Правительство страны может принять решение о возобновлении работы небольших магазинов, пунктов обмена валют, парикмахерских, салонов красоты, автосервисов и других предприятий, оказывающих услуги населению.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.