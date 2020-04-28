Власти Израиля готовятся к открытию границ

Ситуация на туристическом рынке Израиля очень быстро меняется. Власти перешли ко второму этапу смягчения ограничительных мер: разрешено работать магазинам и салонам красоты.

Многие авиакомпании в ближайшее время собираются возобновить авиасообщение с Израилем.

"Air Baltic планировал поставить рейсы с 1 мая, но власти Израиля заявили, что до 16 мая только граждане имеют право на въезд в страну в рамках вывозных мероприятий. Wizz Air, Delta Air, British Airways собираются возобновить полеты уже в начале мая, с 1 июня будут возобновлены полеты Alitalia и Air Canada", — сообщили в компании Luxcar-Israel.

Сегодня правительство Израиля объявило о том, что с 3 мая 2020 года циммеры (небольшие коттеджи для отдыха) будут готовы принимать гостей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты. Правительство страны может принять решение о возобновлении работы небольших магазинов, пунктов обмена валют, парикмахерских, салонов красоты, автосервисов и других предприятий, оказывающих услуги населению.