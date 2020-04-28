В китайском Ухане открываются достопримечательности

В китайском городе Ухань, который в декабре стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, в среду планируют открыть для туристов все достопримечательности. Достопримечательности будут открыты не только в Ухане, но и по всей провинции Хубэй.

"29 апреля в Ухане будет открыта башня Желтого Журавля, историческая достопримечательность Уханя, которая находится здесь с 224 года (но современная башня была построена в ХХ веке)", — сообщает агентство "Синьхуа".

Туристы смогут посетить башню Желтого Журавля с 8:30 до 17:00. Но количество туристов планируется ограничить — в день достопримечательность смогут посетить 5400 человек. Также туристам будут измерять температуру. Кроме того, они должны будут предоставлять "зеленый код здоровья" (справку об отсутствии коронавируса).

Для доступа в парк нужно отсканировать свое удостоверение личности или QR-код. В общей сложности в провинции Хубэй для туристов будет открыто 266 туристических объектов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские туристы начали отказываться от туров в Китай.