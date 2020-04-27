В конце мая при условии, что нормализуется эпидемиологическая ситуация, Турция запустит внутренний туризм. Планируется реконструировать территории аэропортов, помещения отелей, музеев и ресторанов в соответствии с правилами социального дистанцирования.
"Если не будет новой волны эпидемии, то в конце мая уже можно будет запустить внутренний туризм. Для того, чтобы создать безопасные условия для туристов, разработаны некоторые правила, которые должны будут соблюдать отельеры и индустрия гостеприимства в целом", — сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой.
К числу таких мер безопасности относятся:
Все медицинские учреждения, расположенные рядом с курортами, нанесут на карту и предоставят туроператорам.
Туристов планируют размещать в апарт-отелях и гостевых домах, а не в больших сетевых гостиницах.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми.
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