Туроператоры организуют для медиков бесплатный отдых в Греции

Российские туроператоры планируют организовать для медиков, которые борются с распространением коронавируса, бесплатные поездки по России и за границу.

Благотворительную акцию "Туризм России — медикам России" собирается запустить Российский союз туриндустрии (РСТ). В акции могут принять участие любые компании.

"Одни компании предоставят медицинским работникам бесплатное проживание, другие — перелет или экскурсию. Общими усилиями мы сможем помочь врачам, которые сейчас борются с коронавирусом, восстановить свои силы и здоровье после окончания пандемии", — сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Так, туроператор "Музенидис Трэвел" планирует организовать для 50 российских медработников и их семей бесплатный отдых в Греции. Врачи вместе с семьями смогут отдохнуть в Греции 7-10 дней.

По словам руководителя туроператора Александра Цандекиди, бесплатный отдых в Греции будет организован для 50 медиков — 25 из Москвы и 25 из других российских регионов России, из которых осуществляются прямые рейсы в Грецию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что столичным врачам начали доплачивать за работу с больными COVID-19.