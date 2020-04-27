В Ростове завершился фестиваль колокольного искусства

С 23 по 26 апреля в Ростовском районе Ярославской области проходил фестиваль колокольного искусства "Пасхальная звонильная неделя". Организатором мероприятия является Государственный музей-заповедник "Ростовский кремль".

В связи с эпидемией коронавируса в этом году принять участие в фестивале могли только ростовские звонари. Ранее на фестиваль приезжали звонари из других российских городов.

Все желающие в период Пасхальной недели могут подняться на колокольню и позвонить в колокола. Но в этом году вход на звонницы и колокольницы ограничили, поэтому сотрудники музея записали небольшое видео.

На сайте Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль" размещено большое количество интересной информации и виртуальных экскурсий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создали сайт виртуальных экскурсий по стране. По словам специалистов, основная задача сайта — привлечь внимание пользователей к внутреннему туризму, рассказать о красивых местах в нашей стране, показать, что отдых в России может быть разнообразным и интересным.