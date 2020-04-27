Под Нижним Тагилом может появиться экзопарк

В селе Николо-Павловском планируют создать парк, в котором будут жить животные. Они будут свободно передвигаться, а для гостей парка планируется создать зоны отдыха и кафе.

Данную идею озвучила владелица центра реабилитации животных и птиц "Зелёный полюс" Оксана Полякова. Она отправляла заявку на участие в конкурсе "Скажи это делом", который проводил банк"Точка", и ее проект уже вошел в топ-10 лидеров. Когда завершится голосование, победители конкурса поделят между собой 10 млн рублей.

Парк будет расположен на участке, который ранее выделялся для зоопарка по адресу Северная, 6. Площадь участка составляет 2,6 гектара. Фундамент уже заложили. Как только будет снят карантин, строительные работы будут продолжены.

"В парке будут обитать все животные, которых мы содержим, которые не могут жить в естественной среде. Согласно новым правилам, введенных для зоопарков, для медведя необходимо выделить 130 кв. м. Все условиях для этого есть", — рассказала Полякова.

На реализацию проекта потребуется более восьми миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Московском зоопарке поселились капские земляные белки.