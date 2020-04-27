АФК "Система" купит пострадавшие из-за коронавируса отели

Структура АФК "Система" — Cosmos Hotel Group планирует выкупить московские отели, у которых в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом возникли финансовые сложности. Об этом сообщил президент компании Александр Швейн.

До этого руководство компании собиралось открыть сеть четырехзвездочных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Для реализации этой цели были запланированы работы по строительству, чтобы до 2022 года состоялось открытие 10 таких гостиниц, общая площадь которых должна была составлять 200 тысяч кв. м.

На данный момент в портфеле Cosmos Hotel Group 17 отелей с номерным фондом более чем на 4 000 номеров. Также компании принадлежат отели в таких странах, как Чехия, Италия, Намибия.

Справка"Правды.Ру"

АФК "Система" - это инвестиционный холдинг, которому принадлежат активы в различных сферах (туризме, телекоммуникациях, сельском хозяйстве).

Основной акционер АФК — Владимир Евтушенков, ему принадлежит 59,2% акций компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Анталии выставили на продажу пятизвездочный отель.