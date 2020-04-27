Туристические компании зарабатывают деньги летом, чтобы зимой обслуживать долги. Об этом рассказал владелец корпорации AEON Роман Троценко в интервью ТАСС.
По его словам, в 2020 году "туристического сезона не будет", а туристическая отрасль не оправится до мая 2021 года.
"Подушка безопасности", накопленная, по сути, в прошлогодний полетный сезон, тает на глазах. Думаю, критическим для авиакомпаний станет июль, когда не останется денежных средств на счетах. Знаете, на моей памяти ни одна авиакомпания не разорилась из-за больших долгов. Обычно они останавливаются, если нет кэша, живых денег, чтобы оплатить авиационное топливо. Вот тогда происходит крах. Уверен, этот вопрос станет в повестку дня уже в июле", — пояснил Троценко.
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