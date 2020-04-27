Троценко: туристического сезона в 2020 году не будет

Туристические компании зарабатывают деньги летом, чтобы зимой обслуживать долги. Об этом рассказал владелец корпорации AEON Роман Троценко в интервью ТАСС.

По его словам, в 2020 году "туристического сезона не будет", а туристическая отрасль не оправится до мая 2021 года.