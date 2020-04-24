Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии

Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров. Кроме того, путешественникам частично компенсируют оплату за размещение в отелях в рамках стратегии, направленной на восстановление туризма на острове.

"Также туристам предоставят бесплатные билеты в музеи, а также на места археологических раскопок", — сообщает Daily Mail.

На реализацию данной программы власти Сицилии готовы выделить 50 млн евро. Стоит напомнить, что за март и апрель этого года туризм потерял около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм. Власти Италии пытаются найти способы, которые позволят постепенно выйти из карантина.

Напомним, что Италия является одной из стран, в которых большое число зараженных коронавирусом. Страна занимает второе место в мире после США по количеству смертей зараженных COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии.