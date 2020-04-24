На развитие туризма в Ульяновской области потратят более 2 млрд руб.

В Ульяновской области планируется реализовать около 200 инвестиционных проектов и создать 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в строительство новых и развитие существующих отелей и баз отдыха составит более двух миллиардов рублей.

Какие проекты будут реализованы?

конгресс-центр Ulyanovsk Congress Hotel;

агротуристический комплекс "Своя ферма";

гостиничный комплекс в Карсуне;

туристическая база "Разгуляево";

спа-комплекс "Усадьба".

Кроме того, будут введены в эксплуатацию турбазу "Искра", четырехзвездочный отель "Мираж". Также планируется развитие глэмпинга "Холмы" на территории национального парка "Сенгилеевские горы".

К следующему зимнему сезону будет запущен каток на 500 человек. Также будет расширен склон для сноубординга и подготовлено 5 км лыжных трасс.

В парке уже установили канатную дорогу и оборудовали 13 горок для детей и взрослых.

В 2020 году юрлица, ИП, а также физлица, работающие в сфере туризма, смогут получить субсидии. Для выплат субсидий в бюджете Ульяновской области предусмотрено 5 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Тверская область получит деньги на развитие туризма.