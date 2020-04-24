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Источник Правда.Ру

Установлен размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма

Туризм » Путешествия

Распоряжением Правительства России от 18 марта 2020 № 660-р установлен размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" на 2020 год.

Чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась на российском туристическом рынке из-за угрозы распространения коронавируса и закрытия многих туристических направлений, размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма составить 1 рубль.

Но есть исключения

Данная норма не относится к тем туроператорам или юрлицам, которые ранее не занимались данным видом деятельности при вступлении в члены Ассоциации "Турпомощь".

С более подробной информацией туроператоры смогут ознакомиться в личных кабинетах на сайте Ассоциации "ТУРПОМОЩЬ".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор. Меры поддержки туристического и курортного бизнеса вводятся в соответствии с предложениями, которые были выдвинуты на федеральном уровне.

Темы взносы туристы туроператоры выездной туризм
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