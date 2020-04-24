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Источник Правда.Ру

В Петербург вернутся российские туристы из Финляндии

Туризм » Путешествия

11 жителей Северной столицы, которые застряли в Финляндии, смогут вернуться домой.

Власти страны решили организовать специальный коридор на границе.

Для российских туристов готовят специальное помещение, которое будет оснащено необходимым оборудованием. Врачи их осмотрят и возьмут анализы на коронавирус.

Когда россияне пройдут проверку, их развезут по домам на специальном автобусе с предписанием главного санитарного врача города. Прибывшие россияне должны будут строго соблюдать карантин в течение двух недель.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 5849 новых случаев заражения коронавирусом, а общей сложности в стране заражено 68 622. В Финляндии с начала пандемии коронавируса заразились 4284 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российских туристов, которые застряли в Таиланде, эвакуировали на родину. Вывозной рейс состоялся в субботу, 18 апреля. На родине россияне должны в течение 14 дней находиться на карантине.

Темы финляндия коронавирус санкт петербург российские туристы
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