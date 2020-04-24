Ростуризм предложил ввести мультивизы для иностранцев

Восстановить въездной туризм в России после окончания пандемии коронавируса помогут многократные и долгосрочные визы. К такому выводу пришли в Ростуризме.

Данное решение аргументировано тем, что основным препятствием для поездок иностранцев в Россию являются именно визы.

В настоящее время предложение по восстановлению въездного туризма в условиях пандемии коронавируса находится на рассмотрении у министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Сейчас Ростуризм обсуждает с МИД РФ и другими ведомствами вопросы, связанные с упрощением визового режима. Из-за того, что Россия временно закрыла границы в связи с пандемией коронавируса, произошла полная остановка въездного туризма, что привело к огромным убыткам для экономики страны", — сообщили в Ростуризме.

Упрощение правил оформления виз — одна из мер нефинансовой поддержки, которая поможет оперативно восстановить въездной турпоток, считают в Ростуризме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доходы от туризма в мире могут сократиться на $500 млрд.