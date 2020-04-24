В Московском зоопарке поселились капские земляные белки

Капские земляные белки прибыли в Московский зоопарк из Магдебургского еще в октябре. Месяц назад они поступили на территорию экспозиции. В течение всего этого времени белки изучали свой вольер и адаптировались к новым условиям.

"Капские земляные белки более пугливые. Они ведут себя более настороженно, чем, например, сурикаты — грызуны, которые обитают с земляными белками в пустынях и саваннах Южной Африки. В настоящее время животные уже привыкли к новым условиям", — сообщили в московском зоопарке.

Капские земляные белки содержатся в условиях, напоминающих естественные. В природе африканские белки постоянно роют норы, чтобы спрятаться от хищников и палящих лучей солнца. Поэтому пол в вольере, где живут капские земляные белки, покрыли толстым слоем песка, чтобы зверьки могли вырыть себе норы. Африканское солнце имитирует специальное оборудование.

В природе капские земляные белки обитают в пустынях и саваннах Южной Африки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Московском зоопарке поселились редкие парнокопытные.