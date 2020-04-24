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Источник Правда.Ру

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за границу

Туризм » Путешествия

Власти Чехии приняли решение открыть границы для выезда граждан, хотя ранее глава государства Милош Земан заявлял о том, что границы страны будут закрытыми в течение года.

"Согласно решению правительства об ослаблении карантинных мер, с пятницы граждане Чехии смогут выезжать за границу", — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Иными словами, Чехия стала первой страной Евросоюза, которая открыла границы в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что в Чехии с начала марта в связи с введением режима чрезвычайного положения и карантина из-за коронавируса было запрещено выезжать за границу, а иностранным гражданам - закрыт въезд на территорию республики.

В Чехии нормализовалась эпидемиологическая ситуация

Сообщается, что с пятницы гражданам разрешено передвигаться по улицам, но группами не более 10 человек. До этого было разрешено ходить по двое.

Решение властей, по словам министра здравоохранения, связано с тем, что в Чехии нормализовалась эпидемиологическая ситуация.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Чехии ввели общенациональный карантин.

Темы чехия границы туристы
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