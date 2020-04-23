В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты

Власти Израиля могут разрешить возобновить работу небольшим магазинам и предприятиям в сфере услуг.

"Правительство страны может принять решение о возобновлении работы небольших магазинов, пунктов обмена валют, парикмахерских, салонов красоты, автосервисов и других предприятий, оказывающих услуги населению. Если им разрешат работать, то они должны будут соблюдать строгие правила работы с клиентами", — сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Торговые центры Израиля пока открывать не планируют.

Также Министерство образования страны распорядилось, чтобы работники сферы образования вышли на работу и подготовили учебные заведения к возвращению школьников и студентов. Так, на работу должны будут выйти директора, завучи, библиотекари и секретари.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 14,5 тыс. случаев заражения, 191 человек скончался.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тель-Авиве поставили киоск для тестов на коронавирус.