Регионам выделят деньги на развитие туризма - комментарий эксперта

Так, четыре муниципалитета Тверской области получат средства на развитие туризма. Финансирование получат четыре проекта в сфере туризма.

О том, насколько целесообразно сейчас выделять средства на развитие внутреннего туризма, если неизвестно, когда будут сняты введенные ограничения, рассказал вице-президент Российский союз Туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

"Это же краткосрочные ограничения. С 1 июня уже будет все работать. Работы над различными инфраструктурными, логистическими и другого рода проектами продолжаются не неделю. Поэтому если какие-то регионы первыми получают первыми, значит, они будут на полшага впереди. Но кроме них, средства будут получать и другие. Программа по развитию предусматривает именно региональное развитие и финансирование. Поэтому это только первый шаг, и ни коим образом коронавирус на снижение не может повлиять", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами.