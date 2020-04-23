Во Франции возобновят реставрацию собора Нотр-Дам

Планируется, что 27 апреля на стройплощадку приедет первая группа из 10 специалистов. Они должны будут провести оценку того, как будут проходить работы по реставрации собора.

"Сами строительные работы должны начаться в ближайшее время", - сообщил армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, который руководит работами по восстановлению Нотр-Дама.

Но с реставрационными работами могут быть сложности, так как из-за коронавируса могут быть проблемы с логистикой.

Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, находятся не в Париже, а в провинции. В связи с этим могут быть затруднены транспортировки рабочих, стройматериалов, так как они должны осуществляться с соблюдением мер по социальной дистанции. Кроме того, могут возникнуть сложности с размещением специалистов в Париже из-за повышенных санитарных требований.

Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французов призвали носить маски в общественных местах.