Планируется, что 27 апреля на стройплощадку приедет первая группа из 10 специалистов. Они должны будут провести оценку того, как будут проходить работы по реставрации собора.
"Сами строительные работы должны начаться в ближайшее время", - сообщил армейский генерал Жан-Луи Жоржелен, который руководит работами по восстановлению Нотр-Дама.
Но с реставрационными работами могут быть сложности, так как из-за коронавируса могут быть проблемы с логистикой.
Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, находятся не в Париже, а в провинции. В связи с этим могут быть затруднены транспортировки рабочих, стройматериалов, так как они должны осуществляться с соблюдением мер по социальной дистанции. Кроме того, могут возникнуть сложности с размещением специалистов в Париже из-за повышенных санитарных требований.
Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года.
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