Жители Японии заполонили пляжи, несмотря на карантин

В некоторых местах отдыха возле Токио в последнее время наблюдаются толпы людей, несмотря на то, что в стране действует режим самоизоляции.

Так, в среду утром на пляже возле знаменитого острова Эносима в Фудзисаве собралось около 100 серферов.

"На предыдущих выходных на пляже было много семей и пар. Обычно так бывает летом, а молодежь собиралась в местных ресторанах", — рассказал 64-летний японец.

Администрация города получила более 200 жалоб на большое количество туристов и пробки.

Власти города просят людей соблюдать режим самоизоляции и не посещать туристические объекты.

Люди стремятся попасть в горные туристические места для отдыха, вместо того, чтобы строго соблюдать режим самоизоляции.

"В воскресенье в начале апреля одна партия на склоне горы собрала около 600 автомобилей, а в будние здесь можно наблюдать около 100 автомобилей", — сообщают в правительстве Цукубы.

Чиновники утверждают, что некоторые посетители не соблюдают социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Многие люди не надевают маски для лица.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне откладывают поездки в Японию из-за коронавируса.