Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Жители Японии заполонили пляжи, несмотря на карантин

Туризм » Путешествия

В некоторых местах отдыха возле Токио в последнее время наблюдаются толпы людей, несмотря на то, что в стране действует режим самоизоляции.

Так, в среду утром на пляже возле знаменитого острова Эносима в Фудзисаве собралось около 100 серферов.

"На предыдущих выходных на пляже было много семей и пар. Обычно так бывает летом, а молодежь собиралась в местных ресторанах", — рассказал 64-летний японец.

Администрация города получила более 200 жалоб на большое количество туристов и пробки.

Власти города просят людей соблюдать режим самоизоляции и не посещать туристические объекты.

Люди стремятся попасть в горные туристические места для отдыха, вместо того, чтобы строго соблюдать режим самоизоляции.

"В воскресенье в начале апреля одна партия на склоне горы собрала около 600 автомобилей, а в будние здесь можно наблюдать около 100 автомобилей", — сообщают в правительстве Цукубы.

Чиновники утверждают, что некоторые посетители не соблюдают социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Многие люди не надевают маски для лица.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне откладывают поездки в Японию из-за коронавируса.

Темы япония серфинг туристы самоизоляция домашний карантин
Новости Все >
Жителя Башкирии обвиняют в убийстве шести человек
На Кубани грабителю пришлось убегать от продавщицы
Жители Японии заполонили пляжи, несмотря на карантин
В Сербии за время пандемии жертвами коронавируса стали 139 человек
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
УЕФА назвал причины, по которым можно завершить чемпионат досрочно
Племянник Любови Успенской съехал из ее дома
Человечество дает отпор коронавирусу
Бундеслига готова возобновить чемпионат 9 мая
Четыре поселка пострадали от пожаров в Кемеровской области
Последние материалы
Человечество дает отпор коронавирусу
Корабли ВМФ США помогут в борьбе с коронавирусом
Бундеслига готова возобновить чемпионат 9 мая
Четыре поселка пострадали от пожаров в Кемеровской области
В Липецке поймали сбежавшего из больницы мужчину с COVID-19
Волейбольные еврокубки досрочно завершены из-за коронавируса
Число госпитализированных больных с COVID-19 в Москве растет
Каждый второй мобильный банк уязвим для хакеров - комментарий эксперта
В Хабаровском крае 310 случаев заражений COVID-19
Набиуллина: спрос на реструктуризацию кредитов активно растет
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Коронавирус высветил глобальную ложь
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Кожа китайских врачей из Уханя почернела после COVID-19
В Крыму задержали фальшивомонетчиков
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Новак не поддерживает снижения цен на бензин
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров
Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»
Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"
Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Явлинский предрек России прощание с трубой
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ