Курорт "Роза Хутор" прошедшей зимой посетили свыше 800 тысяч гостей

Зимний сезон 2019/2020 оказался на целый месяц короче запланированного в связи с временной приостановкой деятельности курорта с 28 марта по 1 июня для предупреждения распространения короновирусной инфекции (во исполнение поручения Правительства РФ и постановления Администрации Краснодарского края от 26.03. 2020).

Несмотря на преждевременное завершение сезона катания, в период с 13 декабря 2019 по 27 марта 2020 гг. на "Роза Хутор" побывали около 800 778 тысяч гостей, что показало динамику посещаемости курорта даже немного выше прошлогодней (итог полного сезона 2018/2019 — 860тысяч). Очевидно, это связано с внедрением ряда новых привлекательных опций для качественного и разнообразного отдыха на курорте.

Впервые в этом зимнем сезоне, благодаря единому ски-пассу, гости "Роза Хутор" могли воспользоваться около 177 км. трасс.

С момента старта продаж по раннему бронированию и до 16 марта 2020 гости приобрели 2903 единых ски-пасса, из них 55 сезонных. Это в 2 раза выше показателей прошлого года, когда было продано 1563 ски-пасса. Наиболее востребованными оказались многодневные ски-пассы, их доля от общего количества составила 74%, в прошлом — 59%.

В прошедшем сезоне гостям курорта представилась возможность поучаствовать в RosaQuest.

С 21 декабря и по 27 марта, на курорте можно было одновременно кататься и разгадывать задания квеста. В такой нестандартной форме проходило более тесное знакомство с трассами и возможностями "Роза Хутор". Победители получали не только дополнительные баллы по карте лояльности "Моя Роза", но и ценные призы.

Благодаря новым 3-5-дневным образовательным кэмпам для взрослых и детей, открытым Первой школой горных лыж и сноуборда, гости курорта могли совершенствовать свои навыки катания.

Проходили коуч-сессии с разбором техники катания, а также рейс-курсы по спортивным трассам. В новом сезоне был существенно обновлен парк прокатного оборудования.

В декабре 2019 года в Горной Олимпийской деревне открылся еще один четырехзвездочный отельSki Inn SPA Hotel4*, который оказался очень востребованным благодаря локации в зоне ski in/ski out, современному СПА-центру от Natura Siberica и комфортному номерному фонду. На курорте открылись новые рестораны, кафе, магазины.

Возможности аprès-ski были также существенно расширены за счет работы таких популярных аттракционов как: родельбан, высокогорные качели, аэротруба и др.

В сезоне 2019/2020 на "Роза Хутор" прошли несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов:

фестиваль LIve Fest-2020,

Tinkoff Rosafestthe Game 2020,

"AFP Winter Edition 2020".

Главным спортивным событием на "Роза Хутор" стал Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин — Rosa Ski Dream.

В ходе зимнего сезона на "Роза Хутор" также встретили 10-миллионного гостя курорта с момента открытия.

"По итогам прошедшего сезона очевидны такие положительные тренды как рост доли ранних продаж ски-пассов, востребованность раннего бронирования, запрос на длительное проживание и более активное использование услуг и сервисов курорта. Это был очень сложный сезон, потребовавший от нашей команды максимальной собранности и быстрой управленческой реакции. Сейчас деятельность курорта временно приостановлена и это тоже серьезное испытание для коллектива. Однако мы всегда ждем наших гостей и очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам принять их этим летом. Сейчас, в режиме удаленного доступа, мы работаем над новыми программами отдыха, которые порадуют наших гостей", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

В настоящий момент на курорте нет гостей, на его территории проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, все отели и другие объекты отдыха временно законсервированы.