Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Курорт "Роза Хутор" прошедшей зимой посетили свыше 800 тысяч гостей

Туризм

Зимний сезон 2019/2020 оказался на целый месяц короче запланированного в связи с временной приостановкой деятельности курорта с 28 марта по 1 июня для предупреждения распространения короновирусной инфекции (во исполнение поручения Правительства РФ и постановления Администрации Краснодарского края от 26.03. 2020).

Несмотря на преждевременное завершение сезона катания, в период с 13 декабря 2019 по 27 марта 2020 гг. на "Роза Хутор" побывали около 800 778 тысяч гостей, что показало динамику посещаемости курорта даже немного выше прошлогодней (итог полного сезона 2018/2019 — 860тысяч). Очевидно, это связано с внедрением ряда новых привлекательных опций для качественного и разнообразного отдыха на курорте.

  • Впервые в этом зимнем сезоне, благодаря единому ски-пассу, гости "Роза Хутор" могли воспользоваться около 177 км. трасс.

С момента старта продаж по раннему бронированию и до 16 марта 2020 гости приобрели 2903 единых ски-пасса, из них 55 сезонных. Это в 2 раза выше показателей прошлого года, когда было продано 1563 ски-пасса. Наиболее востребованными оказались многодневные ски-пассы, их доля от общего количества составила 74%, в прошлом — 59%.

Курорт
  • В прошедшем сезоне гостям курорта представилась возможность поучаствовать в RosaQuest.

С 21 декабря и по 27 марта, на курорте можно было одновременно кататься и разгадывать задания квеста. В такой нестандартной форме проходило более тесное знакомство с трассами и возможностями "Роза Хутор". Победители получали не только дополнительные баллы по карте лояльности "Моя Роза", но и ценные призы.

  • Благодаря новым 3-5-дневным образовательным кэмпам для взрослых и детей, открытым Первой школой горных лыж и сноуборда, гости курорта могли совершенствовать свои навыки катания.

Проходили коуч-сессии с разбором техники катания, а также рейс-курсы по спортивным трассам. В новом сезоне был существенно обновлен парк прокатного оборудования.

Курорт

В декабре 2019 года в Горной Олимпийской деревне открылся еще один четырехзвездочный отельSki Inn SPA Hotel4*, который оказался очень востребованным благодаря локации в зоне ski in/ski out, современному СПА-центру от Natura Siberica и комфортному номерному фонду. На курорте открылись новые рестораны, кафе, магазины.

Возможности аprès-ski были также существенно расширены за счет работы таких популярных аттракционов как: родельбан, высокогорные качели, аэротруба и др.

В сезоне 2019/2020 на "Роза Хутор" прошли несколько масштабных спортивных и музыкальных ивентов:

  • фестиваль LIve Fest-2020,
  • Tinkoff Rosafestthe Game 2020,
  • "AFP Winter Edition 2020".

Главным спортивным событием на "Роза Хутор" стал Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин — Rosa Ski Dream.

В ходе зимнего сезона на "Роза Хутор" также встретили 10-миллионного гостя курорта с момента открытия.

"По итогам прошедшего сезона очевидны такие положительные тренды как рост доли ранних продаж ски-пассов, востребованность раннего бронирования, запрос на длительное проживание и более активное использование услуг и сервисов курорта. Это был очень сложный сезон, потребовавший от нашей команды максимальной собранности и быстрой управленческой реакции. Сейчас деятельность курорта временно приостановлена и это тоже серьезное испытание для коллектива. Однако мы всегда ждем наших гостей и очень надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам принять их этим летом. Сейчас, в режиме удаленного доступа, мы работаем над новыми программами отдыха, которые порадуют наших гостей", — сказал генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

В настоящий момент на курорте нет гостей, на его территории проведены все необходимые дезинфицирующие мероприятия, все отели и другие объекты отдыха временно законсервированы.

Темы зимний сезон зимний отдых курорт роза хутор горнолыжный курорт краснодарский край
Новости Все >
Белоусов рассказал, когда начнет работать программа поддержки бизнеса
Государственную платформу онлайн-обучения объединят со "ВКонтакте"
Курорт "Роза Хутор" прошедшей зимой посетили свыше 800 тысяч гостей
Черезов объяснил решение о досрочных выборах главы СБР
Власти Мальты будут бороться за будущих туристов
Ипотеку многодетных семей погасят на 9,5 млрд рублей
СК расследует факты геноцида в концлагерях Карелии
На Украине снизили учетную ставку
УЕФА решил досрочно произвести выплаты клубам за Евро-2020
На Корсике нашли этрусскую гробницу с предметами роскоши
Последние материалы
Ипотеку многодетных семей погасят на 9,5 млрд рублей
СК расследует факты геноцида в концлагерях Карелии
На Украине снизили учетную ставку
Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа
УЕФА решил досрочно произвести выплаты клубам за Евро-2020
На Корсике нашли этрусскую гробницу с предметами роскоши
Руководители “Аэрофлота” добровольно понизили себе зарплату на 40%
Агата Муцениеце вернулась в дом к Павлу Прилучному
На дорогах Москвы "отметились" более 1,7 млн автомобилистов
Обещали компенсацию, а забирали последнее: полиция задержала мошенников
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Бывший СССР
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Новак не поддерживает снижения цен на бензин
О каких проблемах говорит сухая кожа?
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Недовезли: в Подмосковье задержали наркокурьеров
Политолог: Саакашвили принесет Украине «целое ожерелье кризисов»
Владимир Драчёв: "Решение правления СБР принято не по уставу"
Меры поддержки экономики Путин обсудит с банкирами
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать
Явлинский предрек России прощание с трубой
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции
Саакашвили планирует войти в состав правительства Украины
Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан
Эрнесто Ферленги: эпидемия в Италии — почти третья мировая война
В селе Постниково Кемеровской области сгорело 15 жилых домов
Коронавирус высветил глобальную ложь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ