В 2020 году в Алтайском крае появится первый национальный парк

В этом году в Алтайском крае будет создан первый национальный парк "Салаир" (второй вариант названия — "Тогул").

Сообщается, что общая площадь национального парка составит не менее 160 тысяч гектаров. Парк объединит территорию четырех районов.

На 2023 год запланировано создание еще одного национального парка — "Горная Колывань".

Местным жителям разрешат доступ в нацпарк

Стоит напомнить, что первый национальный парк должен был появиться в Алтайском крае еще в прошлом году, однако реализация проекта затянулась, так как местные жители стали выступать против образования охраняемой территории. Люди боялись, что после создания парка они не смогут собирать грибы и ягоды.

Тогда власти решили выделить в нацпарке зоны хозяйственного и рекреационного назначения. Местные жители получат доступ в национальный парк.

Все документы по данному вопросу находятся на рассмотрении в федеральном правительстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.