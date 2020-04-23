Инвестор из Могилевской области планирует построить в Миорском районе гостиничный комплекс, в котором смогут отдохнуть охотники и рыболовы.
Цель проекта — развитие охотничьего и рыболовного туризма в регионе.
Комплекс будет располагаться в деревне Перебродье, на базе бывшей школы.
Стоит отметить, что сфера деятельности инвестора связана с охотничьим туризмом. Здание бывшей школы он приобрел для того, чтобы расширить свою деятельность.
Могилевская компания давно интересовалась данным объектов, который находится рядом с красивейшими озерами и охотничьими угодьями.
Предполагается, что гостиничный комплекс будет рассчитан на туристов из стран ближнего зарубежья и ЕС, которые любят рыбалку и охоту.
На территории Витебской области разрешено охотиться на 50 видов диких животных.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России не будет повсеместного закрытия любительской рыбалки. Однако ограничительные меры все же могут быть введены. Так, власти регионов могут ограничить доступ местных жителей к водоемам.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.