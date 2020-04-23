В Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор

Власти Краснодарского края рассматривают вопросы отмены на некоторое время курортных сборов в качестве меры поддержки бизнеса.

"Обсуждается вопрос отмены курортных сборов. Решение будет принято в ближайшее время", — сообщили в Министерстве туризма Краснодарского края.

Меры поддержки туристического и курортного бизнеса вводятся в соответствии с предложениями, которые были выдвинуты на федеральном уровне.

Стоит напомнить, что в 11 поселениях Краснодарского края экспериментально собирается курортный сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ставропольский, Алтайский и Краснодарский края с момента введения курортного сбора смогли заработать на туристах 864 млн рублей.

Эксперты считают, что курортный сбор препятствует развитию внутреннего и въездного туризма. Также специалисты убеждены, что нужно сделать так, чтобы курортный сбор платили только иностранные граждане, а россиян от него надо освободить.