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Источник Правда.Ру

Первые туры для поездок за рубеж будут доступны с 1 августа

Туризм » Путешествия

Первые туры для поездок за рубеж из России планируются не ранее 1 августа. Такой вывод сделала Ассоциация туроператоров России, исследуя данные крупных систем бронирования.

Так, один из крупных туроператоров получил сообщение о том, что стали доступны продажи путевок с вылетом 1 августа. Аналогичные данные о сроках получили и другие организаторы туров.

Однако все они отмечают, что даты для отдыха могут быть изменены из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в странах и рекомендаций их властей.

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