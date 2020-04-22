Первые туры для поездок за рубеж будут доступны с 1 августа

Первые туры для поездок за рубеж из России планируются не ранее 1 августа. Такой вывод сделала Ассоциация туроператоров России, исследуя данные крупных систем бронирования.

Так, один из крупных туроператоров получил сообщение о том, что стали доступны продажи путевок с вылетом 1 августа. Аналогичные данные о сроках получили и другие организаторы туров.

Однако все они отмечают, что даты для отдыха могут быть изменены из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в странах и рекомендаций их властей.