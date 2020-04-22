На Аркаиме появятся новые туристические объекты

На Южном Урале планируют благоустроить туристический объект. На Аркаиме появятся экотропы и музей СССР.

В Челябинске уже работают над созданием проекта реконструкции центрального туристического лагеря на Аркаиме. Планируется благоустроить территорию между горой Шаманка и Грачиной сопкой.

По участку, который относится к Ильменскому заповеднику, будут проложены экотропы. На западной стороне будет создан заповедник с кафе.

"Все сегодняшние вагончики планируется перенести ближе к музею, на их основе будет создан музеефицированный кемпинг — "Городок Минводхоза СССР". Посетители музея смогут полностью погрузиться в атмосферу того времени", — сообщил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко.

На реализацию данного проекта будет выделено не менее чем 150 миллионов рублей. Планируется благоустроить участок, на котором пересекаются все турпотоки данной дестинации, поэтому реализация данного проекта выглядит довольно перспективно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калуге готовят к открытию музей Маршала Жукова.