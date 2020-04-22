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Источник Правда.Ру

На дальневосточных гектарах на Камчатке построят домики для туристов

Туризм » Путешествия

Участники гонок на собачьих упряжках "Берингия", которая каждый год проводится на Камчатке, планируют построить летом 2020 года на своих дальневосточных гектарах домики для туристов на 35 мест.

Стоит напомнить, что по условиям программы "Дальневосточный гектар", россияне могут бесплатно получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. Программа реализуется с 2016 года.

"В 2017 года мы с семьями и друзьями бесплатно получили 28 земельных участков в Новолесновском сельском поселении. Кто-то из владельцев дальневосточного гектара раньше участвовал в "Берингии", поэтому наши участки назвали "берингийской агломерацией", — сообщил судья соревнования и владелец дальневосточного гектара Андрей Гулей.

На этих участках планируется построить дома, но на данный момент речь идет о благоустройстве площадок для туристов. В этом году для гостей будет возведено семь домокомплексов на 35 мест. 

Участники программы планируют благоустроить на гектарах полноценную туристическую базу с элементами этно-туризма. На данный момент здесь созданы:

  • питомник ездовых собак;
  • традиционное жилище северных народов;
  • улья пчел.

В перспективе владельцы гектаров хотят создать здесь небольшую взлетно-посадочную полосу для частных легкомоторных самолетов, а также планируют привлекать сюда любителей авиаспорта для реализации новых проектов.

 

 

 

 

 

 

Темы туристы камчатка дальний восток камчатский край дальневосточный гектар
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