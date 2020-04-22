На благоустройство турмаршрутов на Сахалине выделят 300 млн рублей

На Сахалине к открытию летнего сезона обустроят туристические маршруты. В общей сложности на островах планируется благоустроить 14 направлений для туристов.

Что планируется сделать?

В Южно-Сахалинске создадут сеть проката велосипедов, в Корсакове - туристические стоянки. В Невельске планируется реализовать проект по сбору мусора на маршруте к лежбищу сивучей, а также установить для рекреационного парка малые архитектурные формы.

"В прошлом году было благоустроено несколько турмаршрутов. В нескольких районах, в том числе и в Южно-Сахалинске благоустроили набережные и парки. На развитие турмаршрутов было направлено более 300 млн рублей. Такая же сумма будет выделена и в этом году", — сообщили в областном агентстве по туризму.

Комфортные туристические стоянки появятся в Корсаковском районе на точках-остановках по маршрутам на мысы Птичий (Великан), Евстафия, озеро Буссе, маяк Анива и бирюзовые озера. На объектах будут установлены навигационные знаки, площадки для сбора мусора и туалеты.

Большая часть аукционов на проведение работ на Сахалине уже разыграна. В ближайшее время планируется приступить к выполнению работ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Сахалине могут появиться этнодеревни.