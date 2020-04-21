В Кронштадте ко Дню ВМФ откроют мемориал генерал-губернаторам города

В Кронштадте в парке "Патриот" Западного военного округа планируется создать мемориал генерал-губернаторам.

Имена людей, которые внесли вклад в развитие города и российского флота, будут украшены плитами белого мрамора. Проект "В потомках наши имена" включено создание 49 мемориальных объектов.

"Мы в течение продолжительного времени работали в музеях и архивах, так как необходимо было собрать информацию, чтобы восстановить историю Кронштадта и флота", — отметил директор парка "Патриот" Андрей Кононов.

Кронштадт был создан Петром I как первая морская крепость России на Балтике.

"Губернаторами города были только опытные офицеры. Открытие мемориала будет приурочено ко Дню ВМФ России, если к этом времени нормализуется ситуация с коронавирусом", — сообщил Кононов.

В прошлом году Смольный заявил о том, что Кронштадт необходимо сделать центром туризма. Летом 2019 года там запустили сеть пятого поколения, что необходимо для реализации проектов "умного города".