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Источник Правда.Ру

В России не будет повсеместного закрытия любительской рыбалки

Туризм » Путешествия

Несмотря на пандемию коронавируса, повсеместного закрытия любительского рыболовства в российских регионах России не планируется. 

Однако ограничительные меры все же могут быть введены. Так, власти регионов могут ограничить доступ местных жителей к водоемам.

"Мы против введения данной меры, против того, чтобы вводить ее повсеместно", — сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он также добавил, что  допуск к водоемам с точки зрения рыболовного туризма необходимо будет ограничить.

"Ограничить доступ к водоемам и возможности заниматься ловом рыбы себе на пропитание могут только губернаторы, так как они лучше знают ситуацию с регионах и способы принимать правильные решения", — подчеркнул Шестаков.

Напомним, что инициатива ввести запрет на любительское рыболовство в Астраханской и Тверской областях до 20 июня 2020 года принадлежит Минсельхозу. Ведомство планирует ввести данную меру, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о месте рыбалки в жизни россиян.

Темы рыбалка коронавирус росрыболовство
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