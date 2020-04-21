В России не будет повсеместного закрытия любительской рыбалки

Несмотря на пандемию коронавируса, повсеместного закрытия любительского рыболовства в российских регионах России не планируется.

Однако ограничительные меры все же могут быть введены. Так, власти регионов могут ограничить доступ местных жителей к водоемам.

"Мы против введения данной меры, против того, чтобы вводить ее повсеместно", — сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он также добавил, что допуск к водоемам с точки зрения рыболовного туризма необходимо будет ограничить.

"Ограничить доступ к водоемам и возможности заниматься ловом рыбы себе на пропитание могут только губернаторы, так как они лучше знают ситуацию с регионах и способы принимать правильные решения", — подчеркнул Шестаков.

Напомним, что инициатива ввести запрет на любительское рыболовство в Астраханской и Тверской областях до 20 июня 2020 года принадлежит Минсельхозу. Ведомство планирует ввести данную меру, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о месте рыбалки в жизни россиян.