В Нижегородской области появится национальный парк

В Нижегородской области начались работы по созданию первого в регионе национального парка.

Планируется, что национальный парк появится в 2022 году.

"В настоящее время специалисты уже определили территории, на территории которых может быть создан национальный парк", — сообщили в управлении охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов региона.

Территории, которые вошли в данный список:

Камско-Бакалдинская группа болот;

Килемарский заказник;

озеро Светлояр;

Волжская пойма;

Пустынский заказник;

Ичалковский бор.

В общей сложности в Нижегородской области особо охраняемые природные территории занимают около 6,25% площади.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Дальнем Востоке создадут национальный парк "Удэгейская легенда". Национальный парк "Удэгейская легенда" уникален, так как решает сразу три задачи: охрана природы, сохранение культуры удэге и развитие экотуризма.