В Нижегородской области начались работы по созданию первого в регионе национального парка.
Планируется, что национальный парк появится в 2022 году.
"В настоящее время специалисты уже определили территории, на территории которых может быть создан национальный парк", — сообщили в управлении охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов региона.
Территории, которые вошли в данный список:
В общей сложности в Нижегородской области особо охраняемые природные территории занимают около 6,25% площади.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Дальнем Востоке создадут национальный парк "Удэгейская легенда". Национальный парк "Удэгейская легенда" уникален, так как решает сразу три задачи: охрана природы, сохранение культуры удэге и развитие экотуризма.
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