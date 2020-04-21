Специалисты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства и Mriya Resort & Spa собрали около 700 различных онлайн-экскурсий по всей России и выложили их на единой платформе. О том, насколько востребован данный сервис, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Александрович Барзыкин.

"На самом деле есть такая платформа на сайте Ростуризма — по видам туризма, в том числе гастрономическая карта и так далее. Все это в той или иной степени есть.

Чем больше ресурсов, тем лучше. Важно только, чтобы они были интегрированы друг с другом, чтобы потенциал от этого увеличивался, а не каждый что-то создавал свое, пусть даже нужное, важное. От этого все только выиграют.

Сегодня, наверное, половина всех услуг продвигается в онлайн-сервисах. Конечно, для знакомства, для информирования потребителей, такие сервисы необходимы, но они должны быть интегрированы друг с другом для того, чтобы можно было переходить с одного на другой, следующая задача — не только увидеть, но можно перейти на операторов, которые обеспечивают эти услуги уже с конкретными предложениями. Поэтому данный сервис, конечно, будет востребован", — заключил эксперт.