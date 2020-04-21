Туризм в Бурятии поддержат грантами

Власти Бурятии поддержат туристический бизнес грантами.

Поддержку смогут получить проекты в области сельского, социального туризма, экотуризма и событийного туризма.

Цель выделения грантов — поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Бурятии. Также гранты будут направлены на реализацию программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия.

Глава Республики Бурятия уже подписал соответствующее постановление.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Медведев утвердил условия выделения грантов на развитие туризма. Согласно постановлению, сумма субсидий и грантов не должна быть больше 3 млн рублей.

Новые правила вступили в силу с 1 января 2020 года.

Цель предоставления грантов — увеличение объема туристических услуг, закупка туристического оборудования, модульных гостиниц, катеров, мототехники, микроавтобусов. Кроме того, средства планируется выделить на создание новых турмаршрутов и реализацию социальных проектов. Предприниматели должны предоставить свои проекты в Ростуризм, а члены специальной комиссии должны будут определить победителя.