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Источник Правда.Ру

Тверская область получит деньги на развитие туризма

Туризм » Путешествия

Четыре муниципалитета Тверской области получат средства на развитие туризма. Финансирование получат четыре проекта в сфере туризма. 

Так, 1,2 млн рублей из средств регионального бюджета будет выделено Спировскому району.

Деньги пойдут на развитие программ в Императорском дворце в селе Выдропужске, в частности, на организацию исторической реконструкции. Также здесь будет создан музей, посвящённый историческому тракту "Государева дорога".

2,5 млн рублей получит Лихославльский район. Эти деньги пойдут на ремонт Дома карельской культуры.

Три миллиона получит Лесное. Средства планируется потратить на обновление краеведческого музея при школе. В музее планируют подготовить экспозицию о Чесменском сражении.

Андреапольский краеведческий музей получит 2,5 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать здание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Курской области разработали стратегию развития туризма до 2030 года. "Соловьиный край России" имеет большой туристический потенциал, поэтому вопросам развития туризма уделяется пристальное внимание.

Темы развитие туризма тверская область
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