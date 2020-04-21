Чиновники посетили территорию военно-исторического комплекса "Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков" в Калуге. Открытие музея запланировано на 7 мая.
К этой дате планируется также обновить аллею Героев Советского Союза. Здесь установят восемь пьедесталов с бюстами Героев СССР.
На аллее появятся скамейки с мемориальной символикой, ограждения, освещение. Также запланировано озеленение территории.
"Музейный комплекс-диорама позволит решить большое количество образовательных и воспитательных задач. Кроме того, реализация данного проекта будет способствовать развитию туризма.
В настоящее время в Калуге нет подобных диорам, посвященных указанному периоду ВОВ. Музейный комплекс вызовет дополнительный интерес к истории Великой Отечественной войны и к биографии Г.К. Жукова у местных жителей и гостей города", — заявил врио городского головы Дмитрий Денисов.
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