В Калуге готовят к открытию музей Маршала Жукова

Чиновники посетили территорию военно-исторического комплекса "Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков" в Калуге. Открытие музея запланировано на 7 мая.

К этой дате планируется также обновить аллею Героев Советского Союза. Здесь установят восемь пьедесталов с бюстами Героев СССР.

На аллее появятся скамейки с мемориальной символикой, ограждения, освещение. Также запланировано озеленение территории.